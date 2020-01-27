Как будут производиться расчеты по расходам в кондоминимумах

Методика применяется при расчете затрат по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало Методику расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, передает zakon.kz. Документ размещен на сайте "Открытые НПА".

Как отмечается, методика разработана с целью установления единых подходов к формированию затрат председателем объединения собственников имущества, доверенным лицом простого товарищества, управляющим многоквартирным жилым домом, управляющей компанией (исполнительный орган) и определение размера платы (взносов) собственников квартир, нежилых помещений.

Методика применяется при расчете затрат по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума.

Так, на управление объектом кондоминиума включаются следующие расходы:

- оплата труда за ведение бухгалтерского учета, статистической и налоговой отчетности;

- оплата труда исполнительному органу за управление объектом кондоминиума;

- обязательные платежи в бюджет (налоги, отчисления и другое);

- банковские услуги;

- оплата за расчетно-кассовое обслуживание;

- расходы на содержание офиса (аренда, связь, канцелярские товары, оргтехника и ее содержание).

Услуги и работы по содержанию общего имущества объекта кондоминиума, оказываются субъектами сервисной деятельности на основании договоров заключаемого с Исполнительным органом, - говорится в документе.

При этом ответственность за достоверность информации и надлежащее оформление документов, предоставляемых поставщикам коммунальных услуг и иным организациям, несет исполнительный орган, заключивший договор с данными организациями.

На содержание общего имущества объекта кондоминиума включаются следующие расходы:

- дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования объекта кондоминиума;

- техническое обслуживание, локализация аварийных случаев общедомовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции) и оборудования объекта кондоминиума;

- подготовка общедомовых инженерных систем и оборудований к весенне-летнему и зимнему периодам;

- обеспечение санитарного состояния мест общего пользования объекта кондоминиума;

- обеспечение санитарного состояния земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума (озеленение (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов), санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши);

- приобретение, установка, сервисное обслуживание и поверка общедомовых приборов учета;

- противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации и тому подобное, за исключением приобретения и установки систем противопожарной сигнализации и пожаротушения;

- текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума (на основании дефектного акта);

- оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума.

- хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другое).

Методика не предполагает наличие исчерпывающего перечня расходов субъектов сервисной деятельности по содержанию общего имущества объекта кондоминиума.

Документ также предусматривает утверждение сметы расходов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума. Решение принимается на собрании собственников квартир, нежилых помещений.

При утверждении сметы расходов собственники квартир, нежилых помещений учитывают базовую долю затрат на мероприятия в структуре расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума:

- на управление объекта кондоминиума – 30%;

- на содержание общего имущества объекта кондоминиума – 70%.

Публичное обсуждение документа продлится до 3 февраля 2020 года.

С начала года в Казахстане вступили в силу поправки по вопросам ЖКХ, которые предусматривают создание нового объединения взамен КСК.Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирных жилых домов в течение одного года со дня введения в действие закона (с 7 января 2020 года) обязаны провести собрание собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома для принятия решения об избрании совета многоквартирного жилого дома и выбора одну из форм управления объектом кондоминиума: объединение собственников имущества или простое товарищество многоквартирного жилого дома.

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