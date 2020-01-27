Прорабатывается вопрос эвакуации казахстанцев из Китая

Прибывших из КНР граждан будут брать под наблюдение.

Прибывших в Казахстан из КНР граждан будут брать под медицинское наблюдение, сообщил на брифинге главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz.

Прорабатывается вопрос эвакуации студентов. Мы об этом сообщим дополнительно. Разработан также алгоритм, по которому наши медорганизации будут проводить наблюдениями над гражданами, прибывшими из КНР, — сообщил Бекшин.

Также, по его словам, профильным ведомством проведена подготовительная работа в отношении прибывающих граждан из Китая.

Разработан алгоритм, согласно которому наши медицинские организации, им будут передаваться списки граждан и они будут проводить за ними медицинское наблюдение в течение 14 дней. Это инкубационный период, — уточнил главный санврач.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Ухане находится около 100 казахстанских студентов.

Все они обеспечены всем необходимым. Возникают вопросы по учету наших соотечественников, которые находятся в КНР. В этом вопросе мы постоянно сотрудничаем с МИДом. Хочу заверить, что с помощью посольства и консульств имеют полную информацию по нашим студентам и самое главное по нашим студентам, которые находятся в эпицентре событий, в городе Ухань, — заключил Бекшин.

Ранее в МИД сообщали, что в Ухани находятся около ста казахстанских студентов. Дипломаты держат с ними связь. В ведомстве также пояснили, почему казахстанцев пока не могут эвакуировать.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!