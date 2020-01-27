Министерство культуры РК не будет помогать режиссеру "Айки" 

Выделение средств из республиканского бюджета на погашение долга перед Министерством РФ Дворцевого противоречит национальному законодательству РК.

Министерство культуры и спорта РК в ответ на запрос журналиста zakon.kz касательно режиссера фильма "Айка" Сергея Дворцевого сообщило, что Сергей Дворцевой с просьбой об оказании помощи в выплате штрафа Министерству культуры Российской Федерации к ним не обращался.

Вместе с тем целевых средств на оказание финансовой помощи частным лицам, в том числе иностранным гражданам на личные нужды, в бюджете Министерства не предусмотрено, - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, выделение средств из республиканского бюджета на погашение долга перед Министерством Российской Федерации Дворцевого противоречит национальному законодательству Республики Казахстан.

В середине января в СМИ появилась информация о том, что режиссер Сергей Дворцевой должен выплатить семь с половиной миллионов рублей штрафа Министерству культуры России. Это произошло из-за того, что он не уложился в срок: вместо положенных двух лет на производство фильма "Айка", режиссер потратил целых шесть лет.

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