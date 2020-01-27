Крушение самолета Bek Air: обращался ли аэропорт к властям о незаконном строительстве

Аэропорт не выдает разрешения на строительство и не запрещает.

Руководитель пресс-службы Международного аэропорта Алматы Наталья Соколова прокомментировала незаконное строительство вокруг аэропорта, передает zakon.kz.

В Алматы проходят общественные слушания, посвященные крушению самолета Bek Air.

Один из горожан спросил, обращался ли аэропорт в уполномоченные органы насчет незаконного строительства вокруг него.

Я на этот вопрос могу ответить, что в составе комиссии по контролю наши сотрудники есть. Переписка со всеми ведомствами есть. Акты, протоколы, переписка, переданы в комиссию. Сейчас пока мы не можем их озвучивать. Аэропорт не выдает разрешения на строительство и не запрещает. В эту комиссию входят, помимо службы аэропорта, и служба Казаэронавигации, и инспекция по безопасности полетов, и УВД. Кто выдает разрешение? Районный акимат, областной акимат. Это уже к ним вопросы, - сказала руководитель пресс-службы аэропорта Наталья Соколова.

Она отметила, что "ни администрация аэропорта, ни одна другая служба сейчас не может комментировать причины крушения".

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который вылетел из Алматы в Нур-Султан потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Он столкнулся с двухэтажным домом. Погибли 12 человек.

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