Казахстан готов отправить своих эпидемиологов в Китай

Разработаны расчеты по обеспечению стационаров медпрепаратами.

Если потребует ситуация мы готовы отправить опытных эпидемиологов для изучения ситуации на месте, сообщил на брифинге главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос алгоритмов вопрос серьезный. Мы разработали алгоритм по оснащению наших лечебных учреждений медицинскими препаратами для оказания полной медицинской помощи. Есть в наличии 6 тыс. коек, которые развернуты в наших инфекционных стационарах. Также дополнительно разворачиваем 4 780 дополнительных коек для госпитализации, если этого потребует эпидемиологическая ситуация для госпитализации больных и контактных лиц, которые были в контакте с больными, — сообщил Бекшин.

Также, по его словам, разработаны расчеты по обеспечению стационаров медпрепаратами, а также на ежедневной основе работает штаб по проведению эпидемиологических мероприятий по локализации вспышки.

Мы разработали алгоритмы, логистику доставки проб из медицинских организаций в лаборатории для диагностики. Далее уже будем отправлять в ВОЗ, а также будем сотрудничать с Россией. Мы готовы сотрудничать, проработали вопрос получения информации непосредственно из министерства здравоохранения КНР. Если потребует ситуация мы готовы отправить опытных эпидемиологов для изучения ситуации на месте, а также обмена опытом по организации противоэпидемиологических мероприятий, которые проводятся КНР, — объяснил главный санитарный врач.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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