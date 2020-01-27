Кража у мажилисмена - ДП Алматы проведет служебное расследование

Об этом заявил глава ДП Алматы.

5 января в полицию с заявлением по факту кражи обратилась Смирнова, ее заявление зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст.188 УК РК, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

С целью раскрытия данного преступления и задержания подозреваемого создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники криминальной полиции города. В настоящее время помимо следственных и оперативных мероприятий проводится мониторинг системы видеонаблюдения города, в том числе и места совершения преступления.

- Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данной кражи чужого имущества. А по высказыванию сотрудника полиции, прибывшего на место преступления, уже назначено служебное расследование, по результатам которого в отношении него будут приняты меры дисциплинарного воздействия, - резюмировал начальник Департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

Вместе с тем отметим, что по состоянию на 27-е января этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень преступности в Алматы снижен на 35,2 %, в том числе краж чужого имущества стало меньше на 46,6%, краж авто в 6,5 раза, краж из салонов транспортных средств в 46,3 раза. В тоже время улучшена раскрываемость всех видов преступлений.

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