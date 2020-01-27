Глава МВД призвал граждан воздержаться от дальних поездок

Ситуация на автодорогах все еще критична.

Ситуация на автодорогах все еще критична. В 10 областях Казахстана, по-прежнему, наблюдаются сложные метеорологические условия, сообщает zakon.kz со ссылкой на Пресс-службу МВД РК.

В связи с крайне неблагоприятными условиями министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев призвал граждан воздержаться от поездок по автодорогам и следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.

Особенно сложной остается ситуация в Нур-Султане и Акмолинской области. В ближайшие сутки ожидается усиление ветра, метель и затем понижение температуры.

К эвакуационно-спасательным работам привлечено около 2 тысяч сотрудников полиции, ЧС и военнослужащих Нацгвардии. Задействована свыше порядка 700 единиц специальной техники высокой проходимости. Работы ведутся в сложных погодных условиях. Поэтому гражданам в интересах собственной безопасности следует воздержаться от поездок по автодорогам между населенными пунктами. Излишняя самонадеянность в таких обстоятельствах может привести к трагическим последствиям, - обратился к жителям министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Как сообщалось, благодаря принятым мерам 26-27 января спасено и эвакуировано свыше 2 000 человек, в том числе около сотни детей. Из снежного плена вызволено порядка 1400 единиц техники.

Необходимо отметить, что отдельные водители подвергают опасности не только свою жизнь, но и пассажиров, объезжая посты. Делать этого категорически нельзя.

Во избежание чрезвычайных происшествий МВД настоятельно рекомендует гражданам не игнорировать предупреждающие сообщения и следовать инструкциям сотрудников органов внутренних дел и ЧС, - подчеркнул глава МВД.

Местным исполнительным органам рекомендовано принять меры в случае необходимости развернуть эвакуационные пункты и пункты обогрева и питания.

Спасательные работы в настоящее время продолжаются. Информация о закрытых дорогах будет обновляться каждые 2 часа.

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