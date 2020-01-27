"Кыргызский Месси" будет играть за "Кайрат"

Он был назван лучшим игроком 2019-го года по версии Федерации футбола Кыргызстана.

Футбольный клуб "Кайрат" заключил трудовое соглашение с полузащитником сборной Кыргызстана Гулжигитом Алыкуловым, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт ФК.

Гулжигит родился в Бишкеке. Футболом стал заниматься в школе клуба "Дордой". Там талантливый игрок выступал с 2011 по 2017 год.

В феврале 2017-го года полузащитник перешёл в "Антальяспор", где выступал за молодёжный состав клуба. В 2018 году Алыкулов вернулся на родину, где в первой половине чемпионата выступал за клуб "Кара-Балта", в котором дебютировал в Высшей лиге, а также поиграл в команде "Алга" из столицы Кыргызстана. Всего в Премьер-лиге Кыргызстана в сезоне 2018-го года Алыкулов сыграл 28 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.

Алыкулов присоединился к "Неману" в зимнее трансферное окно 2019 года. За клуб из Гродно он сыграл 24 матча, забив в них четыре гола и отдав четыре результативных передачи.

В минувшем сезоне Алыкулов был признан лучшим футболистом "Немана", получил премию "Суперфутболист года-2019" по версии самого авторитетного СМИ Кыргызстана "Супер Инфо". Также он был назван лучшим игроком 2019-го года по версии Федерации футбола Кыргызстана.

Контракт ФК "Кайрат" с Гулжигитом Алыкулов подписан по схеме 2+1.

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