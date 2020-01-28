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После гибели двух кошек пассажира Аэрофлота в сети запустили флэшмоб "Я не багаж, а пассажир"

Его цель изменить статус животных и не перевозить их в грузовом отсеке самолета.

Фото : instagram28 января 2020, 02:20

На сайте Change.org появилась петиция с требованием изменить статус животных и не перевозить их в грузовом отсеке, сообщает ЭхоМосквы.

Сейчас ее подписали более 60 тысяч человек.

Флэшмоб состоит в том, чтобы выложить фотографию собаки или кошки, сидящих в чемодане рядом с соответствующей надписью.
Инцидент, о котором говорят пользователи сети, произошел на днях - пассажир аэрофлота , летевший из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьево сдал переноски с тремя кошками в багаж. В Москве их вернули сломанными. В результате двое питомцев умерли, а третья получила обморожение.

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Пока не бомбанет, ничего делать не будут... ⠀ Мечта о путешествии всей семьей не даёт мне покоя!! Я была уже готова сдать Микки в багаж, но после таких историй -ну уж НЕТ!! Надеюсь Аэрофлот пересмотрит условия перевозки животных на борту и мы со спокойной душой будем покорять этот мир вместе ..... ⠀ НО... ⠀ как обидно, что ради комфорта других, должны погибнуть и пострадать невинные души ???????? ⠀ Все уже знают о нашумевшей трагедии в компании @aeroflot ., с двумя погибшими котами. Кто-то защищает АЭРОФЛОТ переводя стрелки на Шереметьево, но моя позиция, что виноваты ВСЕ!!!! Без исключения!! И плачу я деньги АЭРОФЛОТУ, значит и всю ответственность он берет на себя! ⠀ Человеческий фактор... Как мерзко жить среди людей которые плюют в чужую душу, плюют на все общественные нормы и думают только о себе!! ⠀ А что мы можем сделать?? -Ничего! Эти люди есть и будут среди нас. Они так и будут разрушать свою и чужую жизнь!! И пока не случиться очередная трагедия ничего меняться не будет!!???????? ⠀ Все эти разборки не вернут тех котов и не залечат пустоту которую обрёл хозяин!! Но мы можем внести общественный резонанс!! Что бы эта история не исчезла бесследно и коты погибли ненапрасно !!! В шапке профиля я закрепила петицию, это займёт всего 3 минуты ⏫⏫⏫⏫ ⠀ Выставляйте фото с этими хэштегами, чтобы как можно больше людей знали о случившимся: #янечемодан #япассажир

Публикация от Жизнь С Сиба Ину (@shibainu_vlog) 26 Янв 2020 в 10:50 PST

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«Ваша собака для нас - чемодан» @aeroflot Может для вас чемодан,а для меня член семьи.Вас должны привлечь к статье о халатном обращении с животными!!! И когда я плачу за место в самолете за своего питомца , я ожидаю нормального обращения и содержания его во время полёта.Переходите по хэштэгам и читайте подробнее инфу. #янебагаж #янечемодан #цвергшнауцер #собака #семья

Публикация от Usatyi-gnom???? (@usatyignom) 26 Янв 2020 в 12:37 PST

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#янебагаж #янечемодан

Публикация от Lilia_Stepina (@l022lll) 26 Янв 2020 в 11:48 PST


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