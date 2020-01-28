После гибели двух кошек пассажира Аэрофлота в сети запустили флэшмоб "Я не багаж, а пассажир"
Его цель изменить статус животных и не перевозить их в грузовом отсеке самолета.
На сайте Change.org появилась петиция с требованием изменить статус животных и не перевозить их в грузовом отсеке, сообщает ЭхоМосквы.
Сейчас ее подписали более 60 тысяч человек.
Флэшмоб состоит в том, чтобы выложить фотографию собаки или кошки, сидящих в чемодане рядом с соответствующей надписью.
Инцидент, о котором говорят пользователи сети, произошел на днях - пассажир аэрофлота , летевший из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьево сдал переноски с тремя кошками в багаж. В Москве их вернули сломанными. В результате двое питомцев умерли, а третья получила обморожение.
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Пока не бомбанет, ничего делать не будут... ⠀ Мечта о путешествии всей семьей не даёт мне покоя!! Я была уже готова сдать Микки в багаж, но после таких историй -ну уж НЕТ!! Надеюсь Аэрофлот пересмотрит условия перевозки животных на борту и мы со спокойной душой будем покорять этот мир вместе ..... ⠀ НО... ⠀ как обидно, что ради комфорта других, должны погибнуть и пострадать невинные души ???????? ⠀ Все уже знают о нашумевшей трагедии в компании @aeroflot ., с двумя погибшими котами. Кто-то защищает АЭРОФЛОТ переводя стрелки на Шереметьево, но моя позиция, что виноваты ВСЕ!!!! Без исключения!! И плачу я деньги АЭРОФЛОТУ, значит и всю ответственность он берет на себя! ⠀ Человеческий фактор... Как мерзко жить среди людей которые плюют в чужую душу, плюют на все общественные нормы и думают только о себе!! ⠀ А что мы можем сделать?? -Ничего! Эти люди есть и будут среди нас. Они так и будут разрушать свою и чужую жизнь!! И пока не случиться очередная трагедия ничего меняться не будет!!???????? ⠀ Все эти разборки не вернут тех котов и не залечат пустоту которую обрёл хозяин!! Но мы можем внести общественный резонанс!! Что бы эта история не исчезла бесследно и коты погибли ненапрасно !!! В шапке профиля я закрепила петицию, это займёт всего 3 минуты ⏫⏫⏫⏫ ⠀ Выставляйте фото с этими хэштегами, чтобы как можно больше людей знали о случившимся: #янечемодан #япассажирПосмотреть эту публикацию в Instagram
«Ваша собака для нас - чемодан» @aeroflot Может для вас чемодан,а для меня член семьи.Вас должны привлечь к статье о халатном обращении с животными!!! И когда я плачу за место в самолете за своего питомца , я ожидаю нормального обращения и содержания его во время полёта.Переходите по хэштэгам и читайте подробнее инфу. #янебагаж #янечемодан #цвергшнауцер #собака #семья
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