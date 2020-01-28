Благородный марал спустился к жителям ВКО

Исхудавшее животное откармливают.

В Восточно-Казахстанской области марал вышел к людям. Сотрудники лесного хозяйства заявили, это достаточно редкое явление, обычно эти дикие олени очень пугливые, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Однако подходить близко к животному нельзя. Марал – самый крупный вид оленя. Его вес достигает 400 килограммов. И для человека близкий контакт с таким животным может закончиться плачевно. Особенно ценными считаются рога марала – панты. Вот только охотиться на попавшего в беду оленя не дадут.

Сейчас в лесоохране его подкармливают и оберегают от браконьеров. Предупреждены местные жители, участковый и акимат. Благородному животному два раза в день подвозят свежее сено и овес. Заботиться о нем планируют и дальше, пока олень не почувствует, что опасность миновала. Когда марал наберется сил, он сможет сам вернуться в привычную среду обитания.

До благоприятных условий мы его будем здесь кормить обязательно. Нужно поправить его. Видно, что он худой. Сейчас подкормим. Сейчас сходили на место буквально, осматривали место, куда мы вчера ему корм увозили. Все абсолютно съедено. Употреблено. Лежки, вода – все рядом есть. В принципе, я думаю, здесь мы его поправим физически, - сказал егерь Олег Ушаков.

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