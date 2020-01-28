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Отменены занятия в Нур-Султане, Караганде и ВКО

Занятия отменяются из-за погодных условий.

Фото : Pixabay28 января 2020, 07:02

28 января в Нур-Султане, Караганде и ВКО отменены школьные занятия, передает zakon.kz.

Так, по информации столичного управления образования, занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются из-за погодных условий.

Отдел образования Караганды сообщил об отмене занятий в 0-11 классах первой смены. Для второй смены объявление будет в 11.00 час

По информации управления образования ВКО, в Уланском районе (села Азовое, Тройницкое, Гагарино, Касым-Кайсенова), сильный ветер, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы первой смены.


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