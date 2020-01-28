Отменены занятия в Нур-Султане, Караганде и ВКО
Занятия отменяются из-за погодных условий.
Фото : Pixabay28 января 2020, 07:02
28 января в Нур-Султане, Караганде и ВКО отменены школьные занятия, передает zakon.kz.
Так, по информации столичного управления образования, занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей отменяются из-за погодных условий.
Отдел образования Караганды сообщил об отмене занятий в 0-11 классах первой смены. Для второй смены объявление будет в 11.00 час
По информации управления образования ВКО, в Уланском районе (села Азовое, Тройницкое, Гагарино, Касым-Кайсенова), сильный ветер, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы первой смены.
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