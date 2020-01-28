Волков отстреливают в Павлодарской области

За последние дней десять инспекция лесного и охотничьего хозяйства выдала такие разрешения на отстрел волков под городом Аксу и в Щербактинском районе.

В Павлодарской области свирепствуют волки, там на днях хищники загрызли овец. Случай произошел в селе Кеменгер, утром хозяин животных обнаружил в загоне разодранные туши, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Место происшествия изучили специалисты лесного и охотничьего хозяйства, аким сельского округа и ветеринары. Эксперты считают, что характер нападения указывает на то, что это были волки.

Мы выехали, где следы видел ветеринар - он за день был до этого - по следам посмотрели: да, шаг где-то 45-50 сантиметров, и цепочка ровная идет, то есть это волк, собаки так не ходят, и, как убиты овцы, это тоже волчьи повадки, - сообщил главный специалист инспекции лесного хозяйства Павлодарской области Владимир Перескоков.

Напавших на овец волков решили отстрелить. Разрешение на это дает инспекция лесного и охотничьего хозяйства. По заявке можно убить не более трех хищников.

За последние дней десять инспекция лесного и охотничьего хозяйства выдала такие разрешения на отстрел волков под городом Аксу и в Щербактинском районе. Там, где подтвердились факты появления хищников. В Аксу неделю назад крупный волк средь бела дня зашел прямо в поселок. И ходил по дворам. Там его и застрелил егерь.

По словам зоологов, в Павлодарской области волки живут в основном в степях, где охотятся на косуль и грызунов. Но в зимнее время добыча уходит. Поэтому хищнику приходится перебираться поближе к человеку.

К людям приходят от бескормицы, от безвыходного положения. Питаются - летом сусликов полно у нас, сурков полно. Это пища. Мышевидных грызунов редко, но они тоже употребляют. Зимой - только крупные, это косуля. Барсук уходит в спячку. Остаются лиса, корсак, - рассказал зоолог Каирбай Базарбеков.

Специалисты успокаивают, угрозы для человека волки не представляют. На людей они нападают редко. Но если хищник появился в населенном пункте нужно быть бдительным, говорят лесники. Особенно следить за маленькими детьми.

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