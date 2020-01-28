Вопрос о переносе матчей Fed Cup из Китая в Казахстан на рассмотрении Правительства

Стороны также обсуждают вопрос покрытия соответствующих расходов

В ряде СМИ со ссылкой на Международную Теннисную Федерацию (ITF) прошла информация о решении перенести отборочные матчи Кубка Федерации из китайского Дунгуана в Нур-Султан в связи со вспышкой коронавируса и ограничениями в передвижении по территории Китая, передает zakon.kz.

Федерация тенниса Казахстана сообщает, что официальный запрос от ITF касательно возможности проведения запланированных отборочных матчей Кубка Федерации в группе Азия/Океания в Нур-Султане поступил 27 января.

В этот же день Федерация обратилась к Правительству РК с просьбой рассмотреть данный запрос и подтвердила техническую готовность принять игры в период с 4 по 8 февраля 2020 года с участием команд из Индии, Южной Кореи, Китая, Тайваня, Индонезии и Узбекистана.

Таким образом, в настоящее время решение о переносе отборочных матчей FedCup в Нур-Султан находится на рассмотрении.

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