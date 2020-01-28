Появилась онлайн-карта распространения китайского вируса

Зарегистрировано 54 случая выздоровления.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе постоянно обновляющуюся карту распространения коронавируса, пишет citysakh.ru.

Онлайн-карта приводит данные о случаях заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию нового типа, и летальных исходах. Источник информации - база Всемирной организации здравоохранения и центров по контролю заболеваемости в Китае, Европе и США.

Согласно карте, заболевших - 2794 человек. Большинство (2737) - в Китае.

В Гонконге и Таиланде - по восемь заразившихся. В Австралии, Малайзии, Японии, Сингапуре и на Тайване - по четыре. Пять случаев - в США. Вирус распространился в 15 стран, включая Францию и Канаду. России в списке нет.

Зарегистрировано 54 случая выздоровления.

Вспышка пневмонии, причиной которой стал коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения назвали рынок морепродуктов в городе Ухане в провинции Хубэй.

Ученые определили источник инфекции — гибрид двух коронавирусов летучих мышей и змей, предположительно южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры, которые продавались на рынке. Власти сначала закрыли рынок, а затем ограничили въезд в Ухань и выезд из него.

На борьбу с пневмонией нового типа власти Китая выделяют $8,75 млрд. Основатель Microsoft Билл Гейтс направит еще $5 млн из своего благотворительного фонда. В России началась разработка вакцины.

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