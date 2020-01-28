Оздоровление банковского сектора будет продолжено - Абылкасымова

В оценке качестве активов банков участвует 14 крупнейших банков страны.

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании правительства рассказала, когда завершится независимая оценка качества активов банковской системы, передает корреспондент zakon.kz.

В феврале 2020 года будет завершена независимая оценка качества активов банковской системы, начатая в 2019 году. В оценке качестве активов банков участвует 14 крупнейших банков страны, - сказала Абылкасымова.

Она добавила, что по каждому из них до конца февраля текущего года будут разработаны индивидуальные планы корректирующих действий.

Оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизий капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств. Он будет усилен мерами макро пруденциального регулирования, проводимого совместно с Агентством и Нацбанком, - заключила глава Агентства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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