Мамин: Все поставленные Президентом задачи должны быть четко исполнены

Правительство рассмотрело меры по реализации поручений Главы государства.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены меры по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, которые были даны на расширенном заседании Правительства 24 января, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт primeminister.kz.

С докладами выступили министр национальной экономики Р. Даленов, председатель Национального Банка Е. Досаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка М. Абылкасымова, Первый заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов, а также заместители Премьер-Министра Р. Скляр и Б. Сапарбаев.

Комплекс мер Правительства по реализации поручений Главы государства включает оптимизацию до конца 2020 года структуры госаппарата, усиление работы по защите конкуренции, подготовку проекта закона "О техническом регулировании", развитие национальной системы сертификации, реформирование в первой половине 2020 года налоговой системы, разработку Программы торговой политики до 2025 года, обеспечение в 2020 году доступа бизнеса к единому информационному сервису и др.

Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал ряд конкретных поручений, направленных на достижение поставленных Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым стратегических целей по повышению реальных доходов и качества жизни казахстанцев, - сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что активное привлечение инвестиций, развитие несырьевых секторов экономики, малого и среднего бизнеса, а также создание новых рабочих мест должны стать главными приоритетами каждого члена Правительства и акима.

Министерство национальной экономики представило комплекс мер по реализации поручений Главы государства. Определены ответственные и сроки исполнения. Теперь необходимо организовать слаженную работу. Все поставленные Президентом задачи должны быть четко исполнены. Первые руководители государственных органов несут персональную ответственность, - сказал А. Мамин.

В рамках исполнения поручения Президента РК по сокращению непродуктивных бюджетных расходов Глава Правительства поручил министрам, акимам регионов и руководителям нацкомпаний внести в недельный срок соответствующие предложения в Министерство финансов.

Министерству финансов через 2 недели доложить на заседании Правительства о выработанных подходах по сокращению непродуктивных бюджетных расходов, - сказал А. Мамин.

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