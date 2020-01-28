Звезды кино рассказали, какие безумные поступки совершали ради любви

В наше неспокойное время все больше парней и девушек смотрят на отношения с точки зрения выгоды.

"Луна! Хочешь я достану для тебя луну?". В культовой картине 1947 года "Эта замечательная жизнь" такую фразу произносит персонаж Джеймса Стюарта в потрясающей сцене, вошедшей во все учебники по актерскому мастерству. Об обещаниях мужчин достать ради девушки "звезду с неба", "аленький цветочек" и прочие фантастические вещи написано немало песен, снято множество фильмов, не обошлось и без анекдотов на эту тему. Корреспондент zakon.kz побывал на премьере отечественного фильма "My love is Aisulu" и узнал, на какие безумные поступки ради любви шли в своей жизни казахстанские кинематографисты.

Продюсер, актер и бывший КВНщик Нурлан Коянбаев признался, что в студенческое время хотел произвести впечатление на одну девушку и ради этого разыграл целую постановку.

- В студенческое время у меня не хватало денег, я пригласил девушку на свидание в ресторан, где официантом работал мой друг. Я договорился с ним, что принесу напитки, фрукты заранее, а он принесет их, когда я типа закажу. Я, конечно, рисковал, вдруг, девушка другое что-то заказала бы. Такое было. Это сейчас часто в кино встречается, но в моей жизни это было. Не дай Бог в этой ситуации другим парням, потому что сидишь, потеешь, вдруг она закажет, например, перепелку, рыбу дорогую. Но с этой девушкой дальше не общались, - рассказал он.

Актриса Жанель Макажан призналась, что мужчины ради нее совершали безумные поступки.

- Когда ты их вспоминаешь, они душу греют, ты понимаешь, что ради тебя человек мог пойти на такие реально безумные поступки, думаешь: "Надо же тебя вот так любить, это круто на самом деле. Конечно, девушкам всегда нравится, когда мужчина идет на серьезный шаг или безумные поступки, или безумно красивые сюрпризы. Это очень приятно, остается в памяти, - сказала Жанель Макажан.

Герой фильма "My love is Aisulu" Санжар, которого играет Коянбаев, тоже идет на риск. Пытаясь произвести впечатление на понравившуюся девушку по имени Айсулу, он говорит, что якобы снимает фильмы в Америке, хотя по факту работает газонокосильщиком на стадионе и лишь мечтает стать режиссером хотя бы в Казахстане. Вот и приходится ему и в Америку лететь, и срочно что-то придумывать.

- Конечно, это художественная версия, но есть очень много историй, друзья рассказывали, что во время знакомства с девушкой кто-то из них говорил, типа он- сын акима, ходил в образе, у ребят спрашивал Мерседес, костюмы, обманывал так ее, потом признавался, - добавил Нурлан Коянбаев.

Один из гостей премьеры казахстанский актер Санжар Мади отметил, что примерно такая ситуация, как в фильме, была, но он не врал, что он- актер, но приходилось далеко летать.

Актриса Асель Сагатова 7 лет не снималась в главной роли, пока ей не предоставился шанс проявить себя сейчас в роли Айсулу.

- Ради любви герой обманул изначально. Слава богу, такого обмана в моей жизни не было, - призналась актриса.

В наше неспокойное время все больше парней и девушек смотрят на отношения с точки зрения выгоды, но как выяснилось, и в наше время есть место романтическим поступкам. Любовь- вечна, и настоящие чувства не угаснут, несмотря ни на что.

Альберт Ахметов

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