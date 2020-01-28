Глава Минэкологии обозначил приоритеты работы ведомства на 2020 год

Он также отметил, что по состоянию на данный момент на полигонах страны уже накоплено 120 млн тонн твердых бытовых отходов.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана состоялось расширенное заседание коллегии по итогам работы ведомства за 2019 год и планам на 2020 год, сообщает zakon.kz.

С докладами выступили вице-министры министерства по курируемым отраслям.

По итогам министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев обозначил приоритеты работы ведомства на 2020 год.

Объем промышленных выбросов в атмосферу в 2019г достиг около 2,5 млн. тонн. Около 60% эмиссий приходится на три области – Павлодарскую, Карагандинскую и ВКО. Внедрение наилучших доступных технологий в промышленности с принятием Экокодекса позволит улучшить экологическую ситуацию в стране, - написал министр на своей странице в Twitter по итогам мероприятия.

К слову, проект нового Экологического кодекса разработан и внесен на рассмотрение в Парламент страны в декабре 2019 года.

Глава Минэкологии также отметил, что по состоянию на данный момент на полигонах страны уже накоплено 120 млн.тонн твердых бытовых отходов.

Свыше 20-ти полигонов - переполнены. Для сокращения отходов внедряется механизм "Waste to Energy". Поручил определить регионы, где будут построены проекты энергетической утилизации отходов, - отметил М.Мирзагалиев.

В сфере геологии глава Минэкологии поручил завершить разработку Государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы до мая 2020 года.

По поручению Президента, (в рамках реализации Госпрограммы) сосредоточимся на мерах по повышению восполняемости запасов полезных ископаемых и активизации геологоразведки, - написал министр.

По его данным, в 2020 году также ожидается разработать Госпрограмму по управлению водными ресурсами на предстоящие 10 лет.

Механизмы водно-энергетического сотрудничества с Центральной Азией, обновление правовой базы, реконструкция водохозяйственной инфраструктуры найдут отражение в документе, - отметил глава Минэкологии.

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