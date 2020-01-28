Что изменится для собственников жилья

Смотрите запись вебинара.

Уважаемые собственники квартир!

Смотрите запись вебинара ПРАВМЕДИА на тему: "Поправки в закон РК "О жилищных отношениях": основные направления жилищной реформы".

На смену КСК придут общества собственников имущества и простые товарищества. А у каждого дома будет собственный счет, на котором будут копиться средства на его капремонт. Управлять кондоминиумом будет Совет дома.

Что еще изменится для собственников жилья?

Об этом поговорим на бесплатном вебинаре ПРАВМЕДИА на тему: "Поправки в закон РК "О жилищных отношениях": основные направления жилищной реформы"

Ведущий Аркадий Рубцов, совладелец интернет-портала "Бюллетень собственника и предпринимателя ЖКХ".

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