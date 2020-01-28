В Казахстане планируется ввод 15 млн квадратных метров жилья

Для достижения намеченных планов регионам требуется нарастить темпы строительства жилья и не допустить отставания от планов.

На заседании правительства заместитель премьер-министра РК Роман Скляр сообщил о создании в Казахстане единого банка ПСД, что позволит значительно сократить расходы на разработку такой документации, передает корреспондент zakon.kz.

В текущем году начнет функционировать Единый банк ПСД. В связи с этим акиматам, необходимо начать применение типовых проектов, что позволит экономить до 65% расходов при проектировании, - сказал Скляр.

При этом, говоря о реализации поручений Президента, данных 24 января на расширенном заседании Правительства, будет решен ряд следующих задач. В частности, как отметил вице-премьер, в 2020 году начата реализация Третьей программы индустриализации.

В текущем году планируется ввод 160 проектов на сумму более 1,1 трлн тенге с созданием 17 тысяч рабочих мест. При этом будет оказана всесторонняя поддержка экспорториентированным предприятиям, а также будет предоставлен полный пакет поддержки производителям на внутреннем рынке. В регионах необходимо оказывать всестороннюю поддержку инвесторам для введения проектов в срок, - уточнил он.

В то же время запланирован ввод 15 млн квадратных метров жилья. Для достижения намеченных планов регионам требуется нарастить темпы строительства жилья и не допустить отставания от планов.

В связи с этим акиматам важно обеспечить эффективное планирование работы, использовать мощности домостроительных комбинатов, типовую документацию, а также усилить взаимодействие с бизнесом и населением по выделению земельных участков и подведению коммуникаций, - добавил Скляр.

Также в этом году будет введена методология оценки эффективности сельхозсубсидий, предполагающая, в том числе и встречные обязательства субъектов АПК.

На эти цели трансфертом из средств республиканского бюджета в местные бюджеты в 2020 году предусмотрено - 200 млрд тенге. При этом акиматам необходимо прекратить практику отвлечения средств на другие цели, не связанные с АПК. Таким образом, МСХ совместно местными исполнительными органами будет обеспеченна планомерная работа по снижению доли импорта продовольственных товаров и обеспечению продовольственной безопасности страны, - заключил вице-премьер.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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