Будут ли закрывать границу Казахстана из-за коронавируса

Глава Минздрава отметил, что в таких случаях страны ориентируются на международный документ Всемирной организации здоровья.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов ответил на вопрос закрытия границы Казахстана из-за опасности коронавируса из Китая, передает корреспондент zakon.kz.

Касательно самого главного. Есть документ международный, это международные медико-санитарные правила, разработанный ВОЗ и приняты всеми странами в 2005 году. То есть мы руководствуемся этими правилами. Поэтому режим закрытия границ имеет смысл, когда в соответствии с глобальной угрозой ВОЗ рекомендует странам это делать. Мы анализируем ситуацию, но пока ВОЗ нам таких рекомендации не дает, - сообщил на пресс-конференции в правительстве Биртанов.

Он добавил, что казахстанские туристы и прибывающие из КНР граждане пребывают в нашу страну различными видами транспорта.

В таких ситуациях есть отработанный механизм. В аэропортах самолет ставится на санитарную стоянку, специалисты оценивают состояние пациентов, соответственно пациентов с температурой будут госпитализировать в стационар для дальнейшего наблюдения и диагностики, - добавил министр.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. По состоянию на 27 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в провинции Хубэй достигло 2714 человек (из них в Ухане 1590), скончались 100 человек (из них в Ухане 85).

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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