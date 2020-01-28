Массовый наезд на пешеходов в Алматы: у нападавших мог быть пистолет

Свидетель видел предметы, похожие на пистолет и домкрат, но уже не уверен в их наличии.

Свидетель массового наезда на пешеходов в Алматы Ануар Тажигулов путается в показаниях. Ранее он сообщал, что у нападавших был пистолет, сейчас он сомневается в этом, передает zakon.kz.

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу о массовом наезде на пешеходов, в результате которого пострадали три человека.

На скамье подсудимых находятся братья Жандос и Динмухамед Аликеевы. Они обвиняются по статьям "Хулиганство" и "Покушение на убийство".

Сегодня показания давал свидетель Ануар Тажигулов. Он рассказал, что приехал в Алматы из Актау, и в день наезда встретился с друзьями. Под утро ему понадобилось купить продукты, поэтому он зашел в круглосуточный магазин. Находясь в супермаркете, он услышал крики. Оказалось, что на улице началась потасовка.

Я вышел и увидел моего друга Стаса, после этого я увидел Сарсенбаева Еркына, Хан Сергея. Я был в недоумении, начал выяснять что происходит. После этого была уже агрессия с той стороны, где было 8-9 человек, - рассказал он.

По словам Тажигулова, он не видел сам момент наезда. Свидетель лишь слышал звук тормоза, обернувшись, заметил на земле троих друзей.

Ко мне подошел один прохожий, согнул (госномер - ред.) и сказал, что "это машина, которая сбила твоих друзей". Я положил его себе под футболку, потому что руки были заняты, - сказал он.

Судья Еркин Майшинов зачитал первые показания этого свидетеля, где тот указывал на то, что у напавших на друзей был пистолет, который направляли в ноги. Также он указывал на наличие домкрата, которым якобы ударили пострадавшего Еркына Сарсенбаева. Судья напомнил, что свидетель несет уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Тот ответил, что видел предметы, похожие на пистолет и домкрат, но уже не уверен в их наличии.

Прошло пять месяцев, стараюсь не вспоминать об этом лишний раз, - добавил он.

Следующей показания давала свидетель Айдана Жаманбаева.

Мы в тот день гуляли. У нас не было цели сбивать, убивать кого-то, - сказала она.

По ее словам, в момент наезда она находилась перед магазином. Когда увидела сбитого мужчину, побежала ему помогать.

Кто-то толкал, кричал, матерился. Я много выпила, когда сбили (людей на машине - ред.), я пришла в себя, - заявила она.

Судья Майшинов зачитал прежние показания, где девушка рассказывала о том, что она видела сам наезд, и напомнил об уголовной ответственности за ложные показания. Свидетель после долгих расспросов призналась, что наезд все-таки видела.

Ранее в суде двое пострадавших рассказали, что не имеют претензий к подсудимым братьям.

26 августа в сети появилось видео, где два автомобиля врезались в толпу людей. В результате трое пострадавших были доставлены в больницы с различными травмами. Было начато досудебное расследование по статьям "Хулиганство", "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью" и "Оставление места ДТП". Позже дело квалифицировали на "Покушение на убийство". 27 августа полиция задержала Жандоса Аликеева 1995 года рождения. Второго подозреваемого Динмухамеда Аликеева 1999 года рождения задержали 16 сентября.

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