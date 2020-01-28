Затраты в 30 млрд тенге на имиджевые мероприятия сократят

Бесполезных мероприятий не должно быть.

В правительстве первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов и министр национальной экономики РК Руслан Даленов прокомментировали вопрос по сокращению средств в связи с предложением Президента ввести мораторий на закуп дорогих автомобилей, мебели и проведение форумов, передает корреспондент zakon.kz.

- Президент установил запрет на покупку дорогой мебели и автомобиля. Есть это поручение, теперь приостановить ненужные мероприятии, либо перенести на следующий год, также сокращать расходы на мероприятия всех госорганов и квазигосударственного сектора. Все госорганы должны отчитаться своим ведомствам с идеями по данному поручению. Через две недели мы вынесем это на заседании правительства. О всех вариантах решения мы вам сообщим. На имиджевые мероприятия в этом году было запланировано более чем на 30 млрд тенге, мы будем пересматривать эту сумму, - сказал Смаилов.

При этом он отметил, что по поручению Президента "мы будем пересматривать бюджет на этот год и на следующие годы".

Со своей стороны Даленов согласился, что бесполезных мероприятий не должно быть.

- В этом году проведена инвентаризация, сокращены расходы на 30 млрд тенге. Сейчас стоит задача еще раз провести такую инвентаризацию, поскольку наверняка есть какие-то расходы, от которых можно легко отказаться. Такой объем есть. Сейчас мы инвентаризацию мы проведем. Сегодня на заседании правительства дано поручения в недельный срок представить предложения, в двухнедельный свести их и дать предложения по сокращению расходов, - сообщил он.

Министр добавил, что все затраты, которые в настоящее время имеются у госорганов можно отслеживать, чтобы понимать, "кто от них сильно отклоняется".

- Что касается автомобилей, то в основном госорганы сейчас не покупают автомобили тем более иностранного производства. Сегодня это передано в аутсорсинг, то есть госорганы покупают услугу по перевозке. Мы этот вопрос мониторим. Кто покупает автомобили – мы также этот вопрос рассмотрим на нашей комиссии и дадим предложения по сокращению не только закупа автомобилей, но и по сокращению цены. То есть будет смотреть, поскольку рынок цен, база сформировалась, и мы можем уже отслеживать, кто от них сильно отклоняется, - заключил Даленов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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