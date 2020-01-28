Какие трассы закрыты в Казахстане 

При возникновении нештатной ситуации вы можете обратиться по номеру телефона 1403.

В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на 44 участках, сообщает zakon.kz.

1. Екатеринбург-Алматы км. 856-917, (гр.СКО-Жаксы)

2. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 16-205, (Нур-Султан- гр.Павлодарской обл)

3. Щучинск-Зеренда км. 0-80,

4. Нур-Султан-Петропавловск, км.18-231, (Нур-Султан– Щучинск)

5. Екатеринбург-Алматы км. 1006-1247, (Атбасар – Нур-Султан)

6. Нур-Султан-Коргалжын км.16-180, (Нур-Султан– Коргалжынский зап)

7. Екатеринбург-Алматы км. 1291-1351, (Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.)

8. Нур-Султан-Киевка-Темиртау км. 32-51, (Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл)

9. Актобе-Мартук-РФ км. 24-99, Сарыжар-РФ

10. Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз км. 92-257, Эмба-Шалкар

11. Актобе-Орск км. 39-135, Калдаяков-РФ

12. Актобе-Атырау-Астрахань км. 45-330, Алга-гр.Атырауской обл

13. Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз км. 0-92, г.Кандыагаш-п.Эмба.

14. Самара-Шымкент км. 965-1240, Карабутак– гр.Кызылординской обл.

15. Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 0-234, Карабутак-гр.Костанайской обл.

16. Северный Обход г.Актобе км. 0-39.

17. Самара-Шымкент км 773-965, Белогорка-Карабутак (для грузового и общественного)

18. Самара-Шымкент км. 526-710, ЗКО-Куршасай (для грузового и общественного)

19. Актобе-Атырау-Астрахань км. 11-45, Актобе-Алга (для грузового и общественного)

20. Ушарал-Достык, км 83-184 (Коктума-Достык)

21. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ км. 105-123, г.Шемонаиха -гр.РФ.

22. Семей-Кайнар, км 8-88 (Семей-Кайнар)

23. Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ км. 36-102, Предгорное-Шемонаиха

24. Усть-Каменогорск -Риддер-РФ км. 15-105, Белоусовка-Риддер

25. Усть-Каменогорск-Семей км. 10-198, Герасимовка-Семей (для грузового и общественного)

26. Алматы-Ташкент-Термез, км 536-593 (Айша биби-граница Туркестанской обл)

27. Самара-Шымкент км. 394-526, Жымпиты–Актобе обл.

28. Екатеринбург-Алматы км. 1426-1446,

29. Екатеринбург-Алматы км. 1351-1426, гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау.

30. Жезказган-Петропавл км. 26-252, г.Сатпаев – гр. Костанайской обл.

31. Екатеринбург-Алматы км. 1504-1610, г.Караганда.-п.Аксу-Аюлы.

32. Кызылорда-Павлодар км. 970-1135, г.Караганда – гр. Павлодарской обл.

33. Караганда-Аягоз-Бугаз км. 17-63, г.Караганда–п.Ботакара.

34. Нур-Султан-Нура-Темиртау км. 31-266, г.Темиртау–гр.Акмолинской обл.

35. Караганда-Аягоз-Бугаз км. 63-217, Ботакара-Каркаралы

36. Кызылорда-Павлодар км. 748-906, Атасу-Топар

37. Жезказган-Петропавл км. 252-340, гр.Карагандинской обл. – гр. Акмолинской обл.

38. Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай км. 231-335, гр.Актюбинской обл.- Левановка

39. Самара-Шымкент км. 1240-1357, гр. Актюбинской обл.-Аральск

40. Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты км. 200-242, гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.

41. Кызылорда-Павлодар км. 1135-1251, гр.Карагандинской обл-Экибастуз

42. Ленинский-Иртышск-Руская Поляна км. 0-263, п. Ленинский-гр.РФ.

43. Екатеринбург-Алматы км. 835-856, с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.

44. Алматы-Ташкент-Термез, км 593-655 граница Жамбылской обл.-Машат

При возникновении нештатной ситуации вы всегда можете обратиться по короткому номеру телефона 1403. АО "НК "КазАвтожол" напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Вместе с тем, настоятельно рекомендуем выезжать на дороги только на зимней резине, - сообщила руководитель пресс-службы АО "НК "КазАвтожол" Маржан Ордабай.

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