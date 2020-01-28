Четверых прибывших в Казахстан из Китая госпитализировали

На сегодняшний день в Казахстан из КНР въехало свыше 25 тыс. человек.

На сегодняшний день более 20 человек, которые вернулись из КНР температурят, из них часть госпитализирована, сообщил на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день в Казахстан из КНР въехало 25 858 человек, это граждане нашей страны и иностранные граждане. По всем из них данные передаются в комитеты контроля в местные исполнительные органы, проводится обзвон этих граждан. На сегодня у нас температурящих выявлено 23 человека, из этого числа 7 находятся на контроле, 4 госпитализированы с подозрением на различные инфекции, взяты анализы крови. Мы госпитализируем с подозрением на ОРВИ. В течении трех суток будет проводится детальная диагностика, — сообщил Биртанов.

Он напомнил, что с 6 января было принято постановления главного государственного санитарного врача по усилению контроля для предотвращения распространения инфекции.

По словам министра, в первую очередь такие меры были реализованы усилением контроля на всех пропускных пунктах границы с осмотром всех въезжающих на территорию Казахстана граждан.

На случай, если будет массовое распространение - будет развернуто более 4,5 тыс. коек. Это помимо имеющихся коек, по всем регионам проведены учения, проводится дополнительное обучение среди медицинского персонала, — уточнил министр.

Также он сообщил, что на случай увеличения пациентов запрашивается дополнительное финансирование из резерва правительства.

Из резерва правительства мы запрашиваем дополнительное финансирование на случай увеличения количества пациентов. Будет дополнительно закупаться средств индивидуальной защиты, медприборы, дезинфекционные средства. Дополнительные запасы лекарств и изделий медназначения у нас уже сформированы, — сказал глава Минздрава.

Министр обратился ко всем казахстанцам, которые прибывают из Китая, с просьбой обратиться в медицинские учреждения по месту жительства и связаться с участковым терапевтом.

Хотелось бы обратиться ко всем гражданам Казахстана , которые прибыли из КНР. Мы не до всех можем дозвониться, поэтому просим им по возможности обратиться в поликлиники, зарегистрироваться у своих врачей, сообщить есть ли проблемы со здоровьем. Это для вашей же безопасности, чтобы наши специалисты вели наблюдения на случай, если будет ухудшения здоровья, — заключил Биртанов.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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