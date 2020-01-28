8,8 млрд тенге на Expo в Дубае - комиссия рассмотрит эффективность выделяемых средств
Если не будет доказано, что эти расходы эффективны, то будет принято правильное решение.
Фото : building-tech.org28 января 2020, 11:24
Будут ли пересматривать средства на участие в выставке в Дубае ответил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz.
- Этот и другие вопросы, а особенно этот мы рассмотрим на нашей комиссии, что это дает, расходы, какова эффективность и сколько инвестиций в страну можно привлечь. На комиссии рассмотрим. Если там не будет доказано, что эти расходы эффективны, то будет правильное решение принято. В целом, мы рассмотрим вкладывание средств в тот или иной форум, - сказал Даленов на пресс-конференции в правительстве, отвечая на вопрос о пересмотре средств на участие в выставке в Дубае.
Он добавил, что эффективность участия Казахстана в Expo в Дубае в 2020 должно доказать Минторговли.
Ранее сообщалось, что для участия Казахстана во Всемирной выставке ЭКСПО правительство выделяет 8,8 млрд тенге. Министр финансов РК Алихан Смаилов объяснил, почему нашей стране важно участие в выставке, которая пройдет в 2020 году в Дубае.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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