Сколько алматинцев болеют гриппом и ОРВИ

В городе циркулируют вирусы гриппа типа А и типа В.

Руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова озвучила данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Алматы, передает zakon.kz.

По данным врачей, в Алматы отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, с начала 2020 года зарегистрировано 2697 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 138,7, без превышения КУ-258,93. Заболеваемость в 58,8% обусловлена детским населением (за 2 неделю прошлого эпидсезона было -3454 случаев, показатель -187,13).

В нарастании с начала эпидсезона (с 1.10.2019 по 15.01.2020) зарегистрировано 25477 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил - 1310,15, против показателя -1683,42 (31072сл.) за аналогичный период 2018-2019 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель заболеваемости ниже на 22,17%. Среди детей до 14 лет регистрировалось 15665 случаев ОРВИ, что составило 61,5% от общего числа заболевших (в 2018г. 61,5% среди детей до 14 лет), - сообщила Айзат Молдагасимова.

По результатом лабораторных исследований, в городе циркулируют вирусы гриппа типа А и типа В. Зарегистрировано 60 случаев заболеваемости гриппом, из них типа A (H1N1)- 6 случаев (10%), типа A (H3N2)- 2 случая (3,3%), типа В- 52 случая (86,6%), все больные получили лечение, состояние удовлетворительное. Параллельно циркулируют вирусы и других ОРВИ (негриппозные).

Меры профилактики: мыть руки. Если заболели, кашляете, прикрывайте рот или надевайте маски, но лучше оставайтесь дома. И самое важное- избегайте мест массового скопления людей, - посоветовала Молдагасимова.

В 2019 году на средства местного бюджета закуплено 100000 доз вакцины "Гриппол Плюс" (производство Российская Федерация) на сумму 87 млн 152 тысячи тенге.

В предэпидемический сезон с третьей декады сентября по 4 декабря месяц 2019 года охвачено вакцинацией против гриппа 10,3% населения города, что соответствует рекомендациям ВОЗ (не менее 10,0%), в том числе 100000 (100%) лиц "группы риска" бесплатно на средства местного бюджета, 93633 тысяч человек за счет средств работодателей, 7114 - на платной основе в частных медицинских центрах. Среди привитых неблагоприятных проявлении после иммунизации не регистрировались.

Альберт Ахметов

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