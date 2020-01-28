Алматинцы питаются небезопасным фастфудом

Санврачи ведут работу по выявлению в торговой сети фальсифицированной пищевой продукции.

Руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова назвала нарушителей правил безопасности пищевой продукции, передает zakon.kz.

Немало вопросов вызвала безопасность фастфуда, которым питаются алматинцы.

Проведен мониторинг безопасности продукции быстрого питания "фастфуд", посредством тайного и планового закупа. По результатам экспертизы 38 % проб при внезапном закупе, а также 42,9 % при плановом закупе не соответствовали требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям. По итогам выявленных нарушений субъекты предпринимательства привлечены к адмответственности, - сказала Айзат Молдагасимова.

Санврачи ведут работу по выявлению в торговой сети фальсифицированной пищевой продукции. По результатам экспертизы в 16,5% мясной и 18,5% молочной продукции обнаружены факты фальсификации.

По словам Молдагасимовой, наибольший процент несоответствия отмечен по товарам бытовой химии – 82,9%, продукции легкой промышленности – 79,2%, игрушкам – 87,5%, строительным материалам – 76,0%, парфюмерно-косметической продукции – 61,2 %, товарам для детей – 44,5 %.

В целом по городу, по итогам проверок, 257 субъектов предпринимательства привлечены к административной ответственности, наложено 187 штрафов на сумму 28 млн.тг. Изъято из реализации 18,1 тонн несоответствующей продукции.

Также в Алматы столовые функционируют в 245 школах, буфеты - в 10 школах. В целом охват горячим питанием школьников составляет 89,2%.

В 2019 году Департаментом, впервые, в целях получения достоверной информации, проведен мониторинг безопасности школьного питания. Несоответствующие блюда установлены в 53 % столовых, показатель несоответствия блюд составил 17%. В ходе рассмотрения 784 жалоб приняты меры: наложено 18 штрафов на сумму 2 759 625 тг., выдано 15 предписаний на устранение нарушений, 4 материала направлено в суд , - добавила Айзат Молдагасимова.

Проведен контрольный закуп 3422 проб продукции на 304 объектах торговли, из них 49,3% проб (1687 проб) не соответствовали требованиям технических регламентов, что на 13% превышает показатель 2018 года (43,4%%), в т.ч. по продукции третьих стран– 62,7%, стран ЕАЭС – 44,3%, отечественного производства –41,5%. Несоответствия в 72,4% (2018г. – 74%) обусловлены нарушений требований к маркировке продукции, в34,9% (2018г. – 31%) – нарушениями по показателям безопасности, в 2,4% (2018г. – 3,7%) - обман потребителя в части заявленных свойств.

Показатель несоответствия пищевой продукции возрос на 14% и составил 43,8% (2018г- 38,4%), в т.ч. по продукции отечественного производства - 42,2% (45,8), третьих стран – 48,4% (35.1%), стран ЕАЭС – 42.9% (30,3%). Основными нарушениями также являются несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции - 66%, нарушения показателей безопасности – 46.5%, обман потребителя в части заявленных свойств - 3,2%, - заключила Молдагасимова.

Альберт Ахметов

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