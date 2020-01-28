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В Минэнерго назвали возможные пути поставки нефти в Беларусь

Это могут быть железнодорожные поставки, либо нефтепровод "Атырау - Самара" или система "Дружба".

Фото : riafan.ru28 января 2020, 12:08

В кулуарах правительства вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков прокомментировал вопрос по возможным путям поставки нефти в Беларусь, передает корреспондент zakon.kz.

Мы сейчас обсуждаем поставки железнодорожные. Могут быть "Атырау - Самара" и может быть система "Дружба", - сказал Журебеков.

При этом он отметил, что в споры России и Беларуси по транспортировке нефти Казахстан не вмешивался.

Нет, мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в республику Беларусь через систему "Дружба" была инициатива Беларуси. Поэтому считаем, что этот вопрос должен решаться между Беларусией и Россией, - заключил представитель ведомства.

Неделей раньше президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Казахстан сможет поставить нефть, если Россия согласится с этим.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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