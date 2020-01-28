"Богиня сцены": в Алматы прошел бенефис Татьяны Тарской 

В этот замечательный день, все цветы мира, громкие аплодисменты, искренние восхищения гостей и зрителей были посвящены "Примадонне".

27 января на Исторической сцене Легендарного театра с невероятным размахом прошел Бенефис "Богиня сцены" талантливой и всеми любимой, заслуженной артистки Казахстана Татьяны Тарской, сообщает zakon.kz.

В этот замечательный день, все цветы мира, громкие аплодисменты, искренние восхищения гостей и зрителей были посвящены "Примадонне" нашего театра.

Было всё! Поздравления друзей, с теплыми пожеланиями со всего мира, воспоминания коллег по цеху, о громких взлетах и о настоящей дружбе, охапки цветов, слезы радости, и конечно же много смеха!

Особым подарком для Татьяны Николаевны, был приезд сына.

Поистине она - "Богиня Сцены", наша - Татьяна Тарская!

Невероятным подарком для зрителей было вновь увидеть её в любимых ролях!

Для поклонников "Богини" были показаны отрывки из спектаклей: "Сказка о царе Салтане", "Гарольд и Мод", " Двух королев не бывает", "Примадонны" …

Сюрпризом для Татьяны Николаевны было вручение ей консулом Российской федерации Переверзевой И.В. "Знака почета" от Россотрудничества, за личный вклад в развитие дружбы между Казахстаном и Россией.

Мы сердечно благодарим наших коллег - театр имени Лермонтова, театр Артишок, Немецкий театр и независимый театр "Бата" за поздравления и искреннее участие в этом общем чествовании нашей "Богини сцены".

Особую благодарность выражаем Лили Рах – нашему любимому Меценату, за поддержку наших Корифеев и искреннее участие в жизни нашего театра!

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