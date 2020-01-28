Проблему разницы зарплат иностранцев и казахстанцев решат законодательно

Также в планах внести изменение в законодательство по вопросу ответственности работодателей.

В мажилисе рассматривается законопроект, касаемый вопроса диспропорции размера заработной платы между гражданами нашей страны и иностранцев, сообщил на заседании правительства заместитель премьер-министр Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Разница между заработной платой казахстанских и иностранных рабочих. По этому вопросу мы разработали законопроект. Сейчас проект рассматривается в мажилисе. Также продолжим работу в этом направлении, — сообщил Сапарбаев.

Следующий вопрос, по его словам, необходимо внести изменение в законодательство по вопросу ответственности работодателей.

Его мы обсудим в дальнейшем с депутатами, — уточнил зампремьера.

24 января на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил , что на сегодняшний день в стране работает более 200 предприятий с привлечением иностранных работников, и поручил не допустить разницы в зарплатах иностранцев и казахстанцев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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