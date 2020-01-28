Назначен замруководителя аппарата акима Нур-Султана

Им стал Нурлыбек Женисбек.

Член Президентского молодежного кадрового резерва Нурлыбек Женисбек назначен заместителем руководителя аппарата акима Нур-Султана, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

До этого он занимал пост заместителя директора департамента стратегического и информационного развития - официального представителя минэнергетики РК.

Нурлыбек Женисбек родился в 1988 году. Окончил Национальный педагогический университет им. Абая (бакалавр филологии), имеет степень магистра международных отношений (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации).

Трудовой путь начал в 2006 году корреспондентом на телеканале«Казахстан». В разные годы работал редактором, ведущим на областных и республиканских телеканалах.

С 2013 по 2017 год — руководитель пресс-служб и советник акимов города Шымкента и Южно-Казахстанской области. Был заместителем директора информационно-аналитического Центра ЮКО.

С 2017 по 2018 год — пресс-секретарь министра труда и социальной защиты населения РК.

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