Что будет, если казахстанских студентов вывезут из Уханя

Инкубационный период коронавирусной инфекции - 14 дней.

Если Минздрав примет решение доставить казахстанских студентов из китайского города Ухань в Казахстан, их разместят в специально созданном инфекционном отделении при Центре фтизиопульмонологии в Нур-Султане. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщили представители системы здравоохранения, передает корреспондент zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможности доставки студентов, рисков для остальных граждан Казахстана и инкубационного периода, врачи ответили, что не могут отвечать за принятие таких решений, но с медицинской точки зрения пояснили:

Инкубационный период коронавирусной инфекции - 14 дней. И если вопрос доставки студентов домой будет решен, то инфекционисты проведут тщательные исследования крови студентов, их симптоматики и так далее. Кроме того, будет проводиться постоянное наблюдение за их состоянием, разъяснена опасность контактирования с другими людьми.

То есть, если студентов привезут, их не изолируют? – поинтересовались журналисты

Мы сегодня въезжающих не изолируем, мы проводим за ними тщательное медицинское наблюдение, а вот если в течении 14 дней будут симптомы, то будем госпитализировать. Но так сейчас происходит со всеми пребывающими из Китая. Если будет принято решение наблюдение за студентами с изоляцией, то они будут изолированы в стационар, который у нас развернут и стоит в режиме ожидания, - сообщила и.о руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Сархат Бейсенова.

По данным управления общественного здравоохранения, на сегодняшний день все медицинские учреждения города и медицинский персонал подготовлены к приему на случай больных с подозрением на коронавирус. В Нур-Султане на базе Центра фтизиопульмонологии развернуто дополнительно инфекционное отделение на 150 коек для госпитализации пациентов с коронавирусом и контактных лиц с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Усилены санитарно-профилактические меры. Определен резервный санитарный автотранспорт в количестве 10 единиц, оснащенный медицинским оборудованием и обеспеченный ГСМ. Подготовлены списки медицинского персонала, задействованных в обслуживании вызовов и перевозки пациентов с коронавирусом. Подготовили четкий хронометраж маршрутов следования из основных объектов путей сообщения города.

Сформированы 12 бригад в составе врача, среднего медработника, которые обеспечены необходимыми лекарственными средствами медицинскими изделиями. Проводятся мероприятия по очистке от снега подъездных путей к медицинскому объекту и к основным объектам путей сообщения Нур-Султан, и по маршрутам следования – транспортировки больных. Также развернут call-центр по профилактике и выявления коронавирусной инфекции у жителей города Нур-Султана на базе Городской поликлиники №9, - добавила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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