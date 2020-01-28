Не нужно создавать ажиотаж вокруг коронавируса - врачи

От гриппа в мире ежегодно умирает гораздо больше людей.

Не нужно создавать ажиотажа вокруг коронавирусной инфекции и паниковать. От гриппа в мире ежегодно умирает гораздо больше людей. Об этом на пресс-конференции в акимате Нур-Султана рассказала главный внештатный врач инфекционист Управления общественного здравоохранения Сауле Атыгаева, передает корреспондент zakon.kz.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек. Число жертв коронавируса в Китае, на данный момент – 106 человек (летальный исход). Всего заразилось 1771 человек.

По данным китайских ученных, летальным исходам подвергаются ослабленные пациенты со вторичными иммунодефицитами, лица старшей возрастной группы, у которых есть сопутствующие заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, эндокринные заболевания, которые всегда отягощают протекания коронавируса, гриппа, некоторых болезней ОРВИ. Дети до года и лица старшей возрастной группы всегда в зоне риска, - сообщила Атыгаева.

Она также отметила, что вакцины от коронавирусной инфекции в мире не существует. Сейчас начались только подготовительные работы для ее создания. А потому, учитывая осложнения от сопутствующих болезней и общую статистику смертности – на повестке дня, во всем мире, стоит профилактика гриппа. И в Казахстане это делать лучше в октябре перед эпидемиологическими подъемами заболевания.

Нужно сказать, что летальность по гриппу гораздо выше, чем по короновирусной инфекции. Поэтому не нужно создавать ажиотажа, паниковать. При выявлении у пациента заболевания – тактика действий определена. Но некоторые пациенты сами не обращаются. Нужно еще иметь гражданскую ответственность,. И если есть симптомы, или был возможный контакт с источником - обратиться к врачу, не заражать людей вокруг, носить маску, - заметила она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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