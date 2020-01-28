Он надеется на конструктивные предложения и активное участие в обсуждении поднимаемых партией вопросов.

Бауыржан Байбек завел личную страницу в Facebook, сообщает zakon.kz.

Вот уже несколько месяцев по поручению Елбасы, Лидера "Nur Otan" партией совместно с Правительством и региональными филиалами ведется работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие 5 лет. В программах будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учётом местной специфики. Будут охвачены все населенные пункты страны, в том числе самые отдаленные районы и села. В рамках этой работы в ближайшие месяцы руководство партии "Nur Otan" объедет все регионы страны, планирует "дойти" до каждого казахстанца. Встретиться, выслушать, "взять на карандаш" актуальные проблемы.

Для открытости данной работы принял решение открыть свою личную страницу на Facebook и делиться с вами напрямую своими впечатлениями и планами. Дорогие друзья! Очень надеюсь на ваши конструктивные предложения и активное участие в обсуждении поднимаемых партией вопросов. Только вместе мы сможем сделать нашу страну лучше! - написал Байбек.

Также он приехал в Атыраускую область.

В рамках поездки в Атыраускую область планирую осмотреть проблемные объекты как в самом городе, так и ряде отдаленных от областного центра населенных пунктов. Вместе с жителями обсудим наиболее волнующие их вопросы, в том числе ранее озвученные в социальных сетях. По каждому обращению будут выработаны конкретные пути решения, - написал он.

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