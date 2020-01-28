Ургант оправдался перед православными за шутку о Христе

И, если можно, отзовите свои проклятия.

Ведущий программы "Вечерний Ургант" Иван Ургант попросил прощения у православных, которые требовали лишить его российского гражданства, передает zakon.kz.

В самом начале первого выпуска передачи после трехнедельного перерыва Ургант рассказал о том, что депутат Госдумы Николай Земцов по просьбе православной организации "Сорок сороков" попросил завести дело на Урганта за оскорбление верующих.

Ведущий прокомментировал это обращение.

У меня это вызывает двоякое чувство. Во-первых, конечно, это тревога. Потому что это серьезное обращение, генеральный прокурор. Иронизировать не хочется. С другой стороны, чувствую гордость за то, что "стал первым рабочим вопросом для нового генпрокурора", - сказал он.

Ургант отметил, что шоу в эфире уже восемь лет.

Хочу напомнить, что оно юмористическое. Мы обсуждаем все, что происходит вокруг нас. Цель юмористического шоу — развлекать, шутить, а не оскорблять, но в своих темах они в том числе говорят и о религии. В работе не нужно бояться использовать все, что связано с религией, чтобы не делать ее табуированной, закрытой темой. Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то, оскорбить чьи-то чувства или кого-то лично. Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия - добавил он.

Кроме того, ведущий подчеркнул, что это "не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями".

Участников движения подписали петицию. Их возмутил показанный в начале выпуска (эфир программы был 7 января), коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Он был изображен в колыбели в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Авторы петиции посчитали это пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа.

Гостями передачи стали французский актер Жерар Депардье и российский рэпер Джизус. Активисты подчеркнули, что Депардье сравнил Христа с поросенком, говоря о том, что во время его приготовления "приносит его в жертву", но не на кресте, а на блюде. Они также посчитали, что Джизус пропагандировал деструктивный образ жизни.

По мнению авторов петиции, Ургант и его гости глумились над Иисусом Христом и христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих. Они назвали такое поведение ведущего недопустимым и потребовали от Первого канала убрать "Вечернего Урганта" с сетки вещания и наказать редакторов и сотрудников канала, допустивших ее выход в эфир. Авторы обращения также потребовали от них извинений.

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