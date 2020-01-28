Порошенко: Мы не можем допустить "детоксикации" Путина

Президент России должен понести ответственность за агрессию против Украины.

Украина должна обеспечить сохранение евроинтеграционного вектора развития, и не допустить, чтобы за разговорами о евроинтеграции саботировался процесс этих реформ. Об этом в Брюсселе во время встречи с представителями Европарламента заявил пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает rbc.ua.

Мы будем бороться за то, чтобы европейский, евроинтеграционный, евроатлантический трек был сохранен. Потому что иногда, к сожалению, во время разговоров, что все якобы поддерживают европейскую интеграцию, ничего в этом направлении не делается, - отметил Порошенко

По его словам, в связи с поражением Украины в ПАСЕ состоялось фактически возвращение России.

И на сегодняшний день нам приходится воевать за то, чтобы не признать мандат России. Для того, чтобы она несла ответственность. Ибо не может быть так, когда Россия является страной агрессором – и Совет Европы делает шаги, будто ничего не случилось, – отметил Порошенко

Политик призвал не допустить "детоксикации" Путина.

Мы точно будем делать все для того, чтобы мотивировать Путина прекратить агрессию против нашего государства, чтобы мотивировать Путина восстановить суверенитет и понести соответствующую ответственность за эту агрессию, - подчеркнул Порошенко.

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