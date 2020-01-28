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Блогер неожиданно восхитил весь НХЛ буллитом с финтами

Он покорил интернет магическим исполнением исполнением броска.

Фото : Instagram28 января 2020, 14:35

Популярный блогер из Торонто Павел Барбер показал настоящий мастер-класс по исполнению хоккейного буллита, восхитив весь НХЛ, передает zakon.kz.

30-летний канадец поднял шайбу на кончик клюшки и, пару раз провернувшись вокруг своей оси, приблизился к вратарю и отправил шайбу в сетку, пока голкипер пребывал в легком шоке от увиденного.

Видео этого потрясающего буллита попало на официальный аккаунт НХЛ.

- Ты над нами издеваешься?! – спросили сотрудники пресс-службы.

Добавим, что Барбер является также хоккейным тренером.


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