Блогер неожиданно восхитил весь НХЛ буллитом с финтами

Популярный блогер из Торонто Павел Барбер показал настоящий мастер-класс по исполнению хоккейного буллита, восхитив весь НХЛ, передает zakon.kz.

30-летний канадец поднял шайбу на кончик клюшки и, пару раз провернувшись вокруг своей оси, приблизился к вратарю и отправил шайбу в сетку, пока голкипер пребывал в легком шоке от увиденного.

Видео этого потрясающего буллита попало на официальный аккаунт НХЛ.

- Ты над нами издеваешься?! – спросили сотрудники пресс-службы.

ARE YOU KIDDING US?! ????



(???? @HeyBarber) pic.twitter.com/4g3Hojzs1q