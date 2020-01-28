Диетологи назвали провоцирующие старение продукты

Следует избегать употребления алкоголя, картофеля фри, сахара, сладких напитков, соли и маргарина.

Испанские диетологи считают, что определенные продукты способны повлиять на старение клеток, сообщает "Российская газета".

Говоря об антивозрастных мерах, мы обычно подчеркиваем физический аспект, не принимая во внимание самое важное - правильную диету, которая должна сопровождаться здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение клеток организма, - пояснила диетолог Елена Де ла Фуэнте.

Чтобы избежать преждевременного старения, врач рекомендует есть больше сезонных фруктов и овощей, салатов с оливковым маслом, бобовых, орехов, цельного зерна, натуральных йогуртов и пить кефир.

При этом следует избегать употребления алкоголя, картофеля фри, сахара, сладких напитков, соли и маргарина. Последний специалист выделила особенно, напомнив, что продукт содержит большое количество вызывающих старение трансжиров. Они также есть в жареной картошке.

Кроме того, согласно исследованию, проведенному специалистами из Орегонского университета, повышенный уровень трансжиров в крови соответствует меньшему объему мозга, что со временем может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Поэтому лучше в умеренном количестве есть сливочное масло, не заменяя его более дешевым маргарином.

Что касается соли, то ее количество диетолог предлагает сократить, используя больше натуральных специй.

Пусть это будет, например, куркума. Она содержит фитохимические вещества, обладающие противовоспалительными свойствами, - пояснила Де ла Фуэнте.

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