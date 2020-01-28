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Токаев встретился с одним из крупнейших бизнесменов ОАЭ

Глава государства подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из самых близких партнеров Казахстана на Ближнем Востоке.

Фото : Акорда28 января 2020, 14:53

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана провел встречу с представителем правящей семьи Эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, владельцем многофункционального комплекса "Etihad Towers", акционером "First Abu Dhabi Bank" Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном.

Глава государства подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из самых близких партнеров Казахстана на Ближнем Востоке, и в ходе переговоров с Наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном достигнута договоренность о дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.

Шейх Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян сообщил Президенту Казахстана о том, что принадлежащая ему компания "West Hydrocarbons Commercial Investment LLC" осуществляет строительство нефтеперерабатывающего завода в Западно-Казахстанской области. По словам бизнесмена, он намерен продолжать совместную работу с нашей страной и вкладывать инвестиции в новые проекты.


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