В Атырау жена расчленила мужа

Суд признал женщину виновной.

В Атырау женщина расчленила мужа. Ей вынесли приговор, передает zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

Преступление произошло в 2012 году, но общественности об этом стало известно только осенью 2018 года. Тогда полиция обнаружила во дворе одного из частных домов останки 44-летнего мужчины. Выяснилось, что его убили, расчленили и закопали во дворе собственного дома, построив на месте захоронения курятник. Все это время его семья говорила, что отец ушел из дома и даже стал приверженцем нетрадиционного религиозного течения.

Страшной находке предшествовала другая криминальная история. В полицию обратилась жена с заявлением о вымогательстве со стороны родственника, молодого парня, который требовал пять миллионов тенге. Оперативники задержали вымогателя, и он дал признательные показания, что требовал с родственников эту крупную сумму в обмен за своё молчание. В противном случае обещал сообщить куда следует об убийстве, в котором, согласно его показаниям, участвовала не только жена покойного, но и якобы его старшая дочь. Так и было раскрыто это зверское преступление. Но в конечном итоге в СИЗО под следствием оказалась только жена убитого, остальные прошли в качестве свидетелей, - пишет ATPress.kz.

Суд признал вымогателя виновным и назначил ему 5 лет условно, учитывая активную помощь в раскрытии особо тяжкого преступления.

Подсудимую тоже признали виновной и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Суд учел, что женщина на протяжении 19 лет совместной жизни, подвергалась бытовому насилию со стороны мужа, но и не стал сбрасывать со счетов тот факт, что она жила шесть лет, зная, что во вдворе закопан труп мужа.

Приговор был обжалован, но его оставили без изменений.

Судом установлено, что непосредственно убийство совершено одной лишь осуждённой. Наряду с этим доказано, что две дочери и племянник (тот самый вымогатель) знали о преступлении и не донесли о нём. Кроме того, старшая дочь с племянником участвовали в расчленении тела. Однако, поскольку они являются родственниками, а также учитывая истекший срок привлечения к уголовной ответственности, то ещё в январе 2019 года уголовное преследование в отношении них было прекращено, - пояснили в суде.

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