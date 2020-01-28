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В Нур-Султане жители первых и вторых этажей должны платить за лифт. Почему?

Это домовая собственность, невозможно отделить.

Фото : инАстана28 января 2020, 15:03

Почему жители первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов должны будут платить за лифт, объяснили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Будут платить, потому что это домовая собственность, невозможно отделить. Давайте мы отделим фасад от первого этажа или скажем, что крыша - это проблема жильцов последнего этажа. Законодательством четко определено, что лестницы, фасады, крыши, инженерные коммуникации – это все является общедомовой собственностью, - сказал первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Он также отметил, что на первых этажах домов в основном размещаются магазины, салоны, кафе и другие объекты.

Мы закрепили, что они являются такими же участниками кондоминиума, как все жильцы этого дома. И по решению жильцов на них имеют право накладывать дополнительные платежи. То есть, если вы за квадратный метр платите 20 или 30 тенге, то на владельцев бизнеса по решению жильцов до двух раз могут увеличить сумму платежей, - рассказал он.

В министерстве пояснили, что лифт относится к общему имуществу. Соответственно, все собственники квартир независимо от этажа несут бремя за содержание общего имущества.


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