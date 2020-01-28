Помолитесь за них - Турум Алагузов о живущей в Ухани дочери

Она находится там вместе с мужем и двумя детьми.

Казахстанский композитор и дирижер, отец Турсена Алагузова (супруга продюсера Баян Алагузовой) Турум Алагузов призвал соотечественников помолиться за его дочь, находящуюся в китайском городе Ухань, закрытом на карантин из-за вспышки нового типа коронавируса, передает zakon.kz.

В охваченном страшной эпидемией китайском городе живет приемная дочь Турума Алагузова вместе с мужем и двумя детьми.

- В Ухани вот уже 12 лет живет и работает моя дочь Тоня с мужем и сыном. Мои дети и я держим постоянную связь с ними. Они сидят дома, продуктами запаслись. Духом не падают, делают зарядку, все санитарные нормы соблюдают. Всевышний хранит их! Помолитесь за них с нами вместе!!! Я люблю вас, - написал Алагузов в своем Instagram.

По последним данным, уже было зарегистрировано почти 4474 случая зараженных коронавирусом по всему миру, учитывая такие страны, как Таиланд, Япония, Южная Корея, Вьетнам, США, Канада, и ряд других. Всего от инфекции умерли больше 106 человек.

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