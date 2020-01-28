Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

МИД РК открыло горячую линию по вопросам коронавируса

В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11.

Фото : zakon.kz28 января 2020, 15:25

В МИД РК открыты горячие линии по вопросам коронавируса в КНР, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рабочее время казахстанцы могут обращаться по следующим номерам:

+7 (7172) 72-05-49, +7 (7172) 72-01-98, +7 (7172) 72-04-93.

В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11.

В связи с введением карантина в некоторых городах КНР, для наших граждан, находящихся в Китае, Посольством Казахстана в Пекине была открыта круглосуточная горячая линия по телефону +86 10 65324189.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты