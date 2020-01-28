МИД РК открыло горячую линию по вопросам коронавируса
В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11.
Фото : zakon.kz28 января 2020, 15:25
В МИД РК открыты горячие линии по вопросам коронавируса в КНР, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В рабочее время казахстанцы могут обращаться по следующим номерам:
+7 (7172) 72-05-49, +7 (7172) 72-01-98, +7 (7172) 72-04-93.
В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11.
В связи с введением карантина в некоторых городах КНР, для наших граждан, находящихся в Китае, Посольством Казахстана в Пекине была открыта круглосуточная горячая линия по телефону +86 10 65324189.
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