МИД РК открыло горячую линию по вопросам коронавируса

В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11.

В МИД РК открыты горячие линии по вопросам коронавируса в КНР, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рабочее время казахстанцы могут обращаться по следующим номерам:

+7 (7172) 72-05-49, +7 (7172) 72-01-98, +7 (7172) 72-04-93.

В нерабочее время и выходные можно обратиться по номеру +7 (7172) 72-01-11.

В связи с введением карантина в некоторых городах КНР, для наших граждан, находящихся в Китае, Посольством Казахстана в Пекине была открыта круглосуточная горячая линия по телефону +86 10 65324189.

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