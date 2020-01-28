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В коррупции подозревают чиновника из Управления туризма Кызылорды

Предполагается, что взятку ему дал индивидуальный предприниматель.

Фото : optimism.kz28 января 2020, 15:31

В Антикоррупционной службе сообщили, что заместитель руководителя Управления предпринимательства и туризма Кызылординской области подозревается в коррупции, передает zakon.kz.

Чиновника подозревают в том, что он получил взятку в большом размере. Предполагается, что сумма поступила ему на банковскую карту. Ее якобы перевел индивидуальный предприниматель за покровительство и беспрепятственное подписание акта выполненных работ.

Продолжается досудебное расследование. Окончательное решение о степени виновности вынесет суд.


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