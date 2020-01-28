Курсы валют: доллар и евро растут

Средневзвешенный курс доллара составил 380,84 тенге (+0,50).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 380,84 тенге (+0,50).

Средневзвешенный курс евро составил 420,44 тенге (+0,44), объем торгов 85 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0641 тенге (-0,0393), объем торгов 10,5 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 380,3-381,9 тенге, евро – 419.9-422,1 тенге, рос.рубля – 6,09-6,15 тенге.

В торгах приняли участие 9 членов KASE.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!