В Алматы накажут за ценовой сговор при продаже масок отзывом лицензий

Всех реализаторов аптечной сети, фармкомпании просят не вводить в заблуждение население.

Руководитель департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова напомнила аптекам и производителям медицинских масок об ответственности за создание искусственного ажиотажа, передает zakon.kz.

Она призвала всех реализаторов аптечной сети, фармкомпании не вводить в заблуждение население, не создавать искусственный дефицит масок, пользуясь данной ситуацией.

- Напоминаем об ответственности за тарифный и ценовой сговор в сфере предпринимательства. Властями города будут приняты все необходимые меры для привлечения к ответственности лиц, уличенных в ценовом сговоре, от уголовной ответственности, вплоть до отзыва лицензии. Обо всех таких фактах можно сообщать нам для дальнейших действий, - сказала она.

Алматинцев призвали не поддаваться панике.

- Я думаю, что указанный дефицит создают специально, намеренно. Возможно, имеют место быть и ценовые сговоры. Есть информация о том, что некоторые мелкие реализаторы скупают в массовом порядке маски для того, чтобы их перепродать по более высокой цене. Маски скупали не медицинские и не аптечные организации», — сказала А. Молдагасимова.

По ее словам, на руки рекомендуется отпускать порядка 15-20 масок.

Альберт Ахметов

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