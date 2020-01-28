Снегоуборочная машина загорелась в Акмолинской области

Водитель не пострадал, сообщили в полиции.

На трассе Нур-Султан-Петропавловск загорелась снегоуборочная машина, передает zakon.kz со ссылкой на полицию Акмолинской области.

27 января в 14:30 полиции стало известно о том, что на трассе Нур-Султан – Петропавловск возле села Бозайгыр загорелась снегоуборочная машина. Этот транспорт принадлежит "КазАвтоЖол".

Сотрудники полиции провели проверку и выяснили, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки. В результате оказались повреждены кабина и двигатель. 39-летний водитель, житель столицы, не пострадал.

Данный шнекоротор 2008 года выпуска, остаточный срок службы пять лет, до 2025 года. Застрахован. Что стало причиной пожара будет известно после оглашения официального заключения экспертизы. Предварительная причина - короткое замыкание, - сообщили в "КазАвтоЖоле".

Ранее в Instagram появилось видео, где горит снегоуборочная машина.

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