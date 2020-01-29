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Биртанов лично ознакомился с работой санитарного пункта столичного аэропорта

Министр дал поручение по расширению помещения изолятора в здании Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

Фото : Министерство здравоохранения29 января 2020, 00:45

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов лично ознакомился с работой санитарно-карантинного пункта Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу вдеомства.

Главная цель - ознакомиться с ходом проверки пассажиров самолетов, прибывающих из КНР.

На данный момент более шести тысяч граждан, прибывших из Китая, прошли проверку. Все они сразу по прилету заполняют специальные анкеты. Личные данные необходимы для контроля граждан, прибывших из соседней страны в Казахстан, в течение 14 дней.

Следует отметить, что людей с повышенной температурой сотрудники департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте направляют в специальный изолятор в здании аэропорта, а затем согласно алгоритму по направлению врача-инфекциониста - в больницу.

Елжан Биртанов поручил усилить меры предосторожности в санитарно-карантинном пункте, а также потребовал от специалистов носить специальные защитные костюмы не только на борту самолета, но и в изоляторе.

Вместе с тем, Елжан Биртанов дал поручение по расширению помещения изолятора в здании Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.


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