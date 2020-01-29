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Суды Алматы не рассматривали дела по строительству близ аэропорта

С 2017 года по настоящее время было рассмотрено всего три иска жителей села Гульдала к акимату.

Фото : Pixabay29 января 2020, 00:52

Пресс-секретарь Верховного Суда Айдос Садуакасов отреагировал на рекомендации алматинских общественников властям, передает zakon.kz.

Так, член рабочей группы общественного совета Алматы Сергей Пономарев озвучил ранее ряд рекомендаций властям.

В числе предложений совета: судам Алматы и Талгарского района необходимо прекратить практику узаконения строительства в приаэродромной территории без рассмотрения комиссии при аэропорте Алматы.

Из прочитанного создается впечатление, что указанные суды массово удовлетворяли иски по данной категории гражданских дел. Тогда как судами Алматы дела по узаконению строительства в приаэродромной территории вообще не рассматривались, - написал Садуакасов в Facebook.

А Талгарским районным судом Алматинской области с 2017 года по настоящее время было рассмотрено всего три иска жителей села Гульдала к акимату Талгарского района о признании права на самовольные постройки, возведенные на принадлежащих им земельных участках. Эти жилые дома располагались далеко от аэропорта, внутри поселка.

Возведенные объекты соответствовали всем требованиям строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных нормативов, не нарушали прав и охраняемых законом интересов других лиц. В этой связи, судом исковые требования были удовлетворены, - сообщил Садуакасов.


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